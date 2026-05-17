Serie A, Cagliari salvo! Lecce e Cremonese si giocano tutto all'ultima: la classifica

vedi letture

Colpaccio all'ultimo minuto dei salentini che hanno trovato il 3-2 con Stulic quando ormai la gara sembrava destinata al pareggio.

Il Cagliari festeggia la salvezza. Lecce e Cremonese vincono ma il verdetto definitivo arriverà tra una settimana. Successo per 2-1 dei sardi, ai quali bastava un punto, sul Torino e colpi esterni dei giallorossi, a Reggio Emilia contro il Sassuolo, e dei grigiorossi, contro l'Udinese. Colpaccio all'ultimo minuto dei salentini che hanno trovato il 3-2 con Stulic quando ormai la gara sembrava destinata al pareggio, per tre punti che consentiranno alla squadra di Di Francesco di avere il destino nelle proprie mani la prossima settimana, quando affronteranno il Genoa al Via del Mare. Resta invece l'amaro in bocca per la Cremonese, che fino al 95' stava pregustando il sorpasso. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A ad una giornata dalla fine.

Inter 86 (37 partite giocate)

Napoli 73 (37)

Milan 70 (37)

Roma 70 (37)

Como 68 (37)

Juventus 68 (37)

Atalanta 58 (37)

Bologna 55 (37)

Lazio 51 (37)

Udinese 50 (37)

Sassuolo 49 (37)

Torino 44 (37)

Parma 42 (37)

Genoa 41 (37)

Fiorentina 41 (37)

Cagliari 40 (37)

Lecce 35 (37)

Cremonese 34 (37)

Verona 21 (37)

Pisa 18 (37)