Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Kamara salta il Napoli. In 11 saltano l'ultima giornata
Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti legati alla penultima giornata di Serie A. Un turno 'soltanto' ai due espulsi del derby, Rovella della Lazio e Wesley della Roma, puniti però anche con 10mila euro di sanzione. Salta l'ultima giornata di campionato per espulsione diretta anche Ranieri, difensore della Fiorentina.
Puniti con un turno di squalifica a causa di somma di gialli anche 8 giocatori, tutti sanzionati con un'ammonizione da diffidati: Caracciolo (Pisa), Vitinha (Genoa), Gagliardini (Hellas Verona), Kamara (Udinese), Maripan (Torino), Bremer (Juventus), Taylor e Nuno Tavares (Lazio).
Un turno di squalifica (e 5000 euro di multa) a Fabrizio Del Rosso, membro dello staff del Lecce, "per essere, al 51° del secondo tempo, entrato sul terreno di giuoco, strattonando con atteggiamento aggressivo un calciatore della squadra avversaria".
Inoltre sono state combinate multe per il lancio di oggetti da parte dei tifosi a Genoa, Lecce, Roma e Atalanta.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 7° del secondo tempo, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa sei minuti; per avere, inoltre, lanciato due monete che colpivano un Assistente alla schiena e a un braccio; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e un fumogeno e una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ATALANTA per avere, al 24° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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