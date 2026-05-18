Sarri-Napoli? Lotito: "Ha due anni di contratto. Ma nessuno è indispensabile..."

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"Noi abbiamo acquisito Sarri con un contratto triennale, quindi per altri due anni. Nella vita ho imparato che sono tutti utili e nessuno è indispensabile"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset e tra i vari temi ha parlato anche del futuro di Maurizio Sarri, accostato alla panchina del Napoli in caso di addio di Antonio Conte. Di seguito uno stralcio dell'intervista.

Il futuro sarà ancora con Sarri in panchina?

"Noi abbiamo acquisito Sarri con un contratto triennale, quindi per altri due anni, sulla prospettiva che saremmo ripartiti dalla squadra con una logica di ringiovanimento. Queste sono le considerazioni che abbiamo fatto noi. Nella vita poi ho imparato che sono tutti utili e nessuno è indispensabile, soprattutto i giocatori. C'è la forte volontà di voler rendere immortale la società e questo è fondamentale. In questo momento siamo ottavi, ma ritengo ci siano le condizioni per ripartire. Speriamo di farlo con la logica di patrimonializzazione che stiamo facendo, spero si concluda presto l'iter per lo stadio, a quel punto cambierà il dna della società. Questa è stata una stagione assurda, in 22 anni mai vista una cosa. Una miriade di infortuni, mille episodi che hanno condizionato i risultati... Spero di aver lasciato alle spalle questa stagione e di ripartire con entusiasmo, ci organizzeremo per far si che siano contenti anche i tifosi".