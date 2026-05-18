Bologna, Pessina torna sull'esordio col Napoli: "È stato indimenticabile"

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"Ero un po' emozionato, ma i compagni mi hanno tranquillizzato da subito, sono entrato abbastanza tranquillo e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo"

Il giovane portiere Massimo Pessina, intervenuto nel corso del Memorial Niccolò Galli, è tornato a parlare del suo esordio assoluto in Serie A durante Bologna-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "È stato inaspettato, era la prima partita da secondo... Ero un po' emozionato, ma i compagni mi hanno tranquillizzato da subito, sono entrato abbastanza tranquillo e la squadra ha fatto un lavoro grandissimo per rendere la partita più semplice. Dopo è stato indimenticabile".

Chi le ha dato più sicurezza in quel momento?

"Il mister dei portieri Sicignano mi ha rassicurato, mi ha detto di fare quello per cui avevamo lavorato fino a quel momento. Poi anche Skorupski mi ha detto: 'Stai tranquillo, sono sicuro che farai miracoli".

Con quale spirito è andato in panchina?

"La sera prima i pensieri vanno a quello che potrebbe succedere, ma da lì alla realtà ci passa molto. Ci ho pensato alla possibilità di entrare, ma non ero esattamente pronto"