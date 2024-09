Cagliari, non solo Gaetano: Nicola recupera un altro tassello per il Napoli

L'edizione odierna de L'Unione Sarda ha fatto il punto dell'infermeria del Cagliari in vista della ripresa del campionato. La squadra di Davide Nicola sfiderà il Napoli dopo la sosta ma lo farà con un giocatore in più. Oltre all'inserimento dell'ex Gianluca Gaetano, ha infatto recuperato Nadir Zortea e ci sarà per il match che si giocherà domenica 15 settembre alle 18 alla Unipol Domus. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina: "Cagliari, Zortea ha recuperato: sarà in campo contro il Napoli".