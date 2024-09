Cagliari, scatta l'ora di Zortea: col Napoli dal 1'

Dopo la sostituzione di Claudio Ranieri, la società rossoblù ha dovuto fare i conti anche con quella di Nahitan Nandez che ha lasciato Cagliari dopo sei anni di militanza, tanti chilometri percorsi, altrettanti palloni recuperati, e scorribande sulla fascia destra. Impossibile per il centrocampista di Punta de l'Este rinunciare all'offerta triennale araba di dieci milioni di euro l'anno. Ci ha pensato il nuovo tecnico Davide Nicola ha fare il nome di colui che potrebbe esserne un degno sostituto: Nadir Zortea.

Il tecnico piemontese conosce molto bene l'esterno, avendolo allenato durante l'esperienza di Salerno. Apprezzato per la sua duttilità, altra qualità del predecessore, può essere impiegato su ambo le fasce sia nella difesa a quattro che nel centrocampo a cinque. Corsa ed inserimenti sono il suo piatto forte, senza dimenticare i suggerimenti per le punte, cosa di cui il Cagliari ha un grande bisogno. L'infortunio rimediato alla spalla poco prima dell'inizio del campionato sembra essere definitivamente stato assorbito e la pausa del campionato gli ha consentito di sfruttare ulteriormente del tempo per rimettersi in linea con il resto della rosa. Vien da se che Nicola potrà quasi certamente schierarlo dal primo minuto nella gara di domenica contro il Napoli.