Cagliari, vicini due colpi prima del Napoli: affari con Atalanta e Bologna
E' vicino l'approdo di Marco Palestra al Cagliari che, dopo la cessione di Nadir Zortea al Bologna, vuole correre ai riparti e puntellare la rosa a disposizione di mister Fabio Pisacane: il classe 2005, arriverà in prestito secco dall'Atalanta, ma potrebbe non essere l'unico innesto da apporre in questa ultima settimana di calciomercato, con il termine di questa sessione estiva fissato alle ore 20.00 di lunedì 1° settembre.
Ancora sette giorni e tutto sarà più chiaro. Giorni in cui, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, il club sardo deciderà se riprendere i dialoghi con il Bologna, stavolta per un arrivo sull'isola. L'austriaco Stefan Posch è uno dei possibili profili per la difesa, ma di più se ne saprà nelle prossime ore, con ulteriori valutazioni della dirigenza.
