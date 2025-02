Caos e polemiche arbitrali: Abisso rischia un lungo stop per due errori in Parma-Bologna

Rosario Abisso potrebbe incappare in un lungo stop. Il direttore di gara di 39 anni, sezione Palermo, verrà molto probabilmente fermato per più turni e non potrà arbitrare in Serie A, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. Il motivo? Tutto nasce dalla sequela di errori commessi in Parma-Bologna, match disputato ieri al Tardini e vinto per 2-0 dai ducali.

Sbavature che costringeranno Abisso a restare fuori dai campi della massima serie ma per un periodo di tempo ancora da definire e dopo aver condotto 10 partite di campionato in questa stagione finora. Riavvolgiamo il nastro e usiamo la lente d'ingrandimento per focalizzarci su alcune situazioni: l'abbaglio più grossolano - si legge sulla Rosea - il secondo giallo mancato a Cancellieri per un fallo evidente commesso su Cambiaghi al 19’, quello che avrebbe portato l’ala del Parma all’espulsione. Conseguenza di una prima ammonizione borderline per la strisciata con i tacchetti sul polpaccio di Miranda.

Non solo. Il caso più contestato è stato il rigore assegnato al Parma, valso l’1-0 firmato da Bonny, per il quale anche l'allenatore rossoblù Vincenzo Italiano non ha saputo trattenersi: "Era giallo su Cancellieri? Giudicatelo voi, chiamate qua l’arbitro e chiedeteglielo. Vorrei parlare del rigore: se c’è uniformità allora questi li fischiano tutti, ma se un difendente corre per andare in pressione e la palla gli sbatte sul braccio non è rigore e per me quel colpo di Beukema è involontario e non è mai rigore. Mai".