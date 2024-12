Caos Milan, arriva Conceicao ma Fonseca mandato a parlare: “Non so niente, penso alla Supercoppa”

Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Roma nonostante i rumors di un esonero ormai certo con l'arrivo di Conceicao a Milano previsto già per le prossime ore. Di seguito l'estratto della conferenza stampa:

Che confronto ha avuto con la dirigenza?

"Nessuno. Mi hanno chiesto se ho avuto un confronto duro con Ibra. Non l'ho incontrato, non ho visto nessuno della società. Non posso dire niente di più. Non mi posso inventare cose che non sono successe".

Teme di essere sacrificato?

"Mai nella mia vita ho avuto paura nel calcio. E continuo così. Per me è importante avere sempre la coscienza tranquilla: lavoro, sono onesto con chi lavora con me. Questa è la cosa più importante per me. E per questo non ho paura di niente".

Che partita è stata?

"Abbiamo creato il sufficiente per vincere la partita, ma è mancato il gol".

Si aspetta di allenare la squadra anche in Supercoppa?

"Me lo posso aspettare, non ho nessun segnale del contrario. Ora vado a casa, guarderò la partita, e poi penserò a lavorare".

Non si aspettava che parlasse qualcuno della dirigenza?

"Non è una domanda che dovete fare a me".

Si parla di Coincecao: ha qualcosa da dire?

"Niente, vengo qui a commentare la partita. Che posso dire?"

Ha rimpianti?

"Posso parlare di quello che è successo, non di altre cose. Ho fatto tutto quello che potevo fare fino ad oggi".