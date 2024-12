Caos Milan, Maignan su Instagram con due foto si schiera con Calabria e Theo

vedi letture

L'azione di Maignan non dovrebbe essere un qualcosa fatto contro il portoghese ma più probabilmente un atto di vicinanza ai compagni di squadra

Due storie Instagram non frutto del caso. Il portiere del Milan, Mike Maignan ha postato poco fa sul proprio profilo due foto nelle quali è a colloquio in campo prima con Davide Calabria, capitano dei rossoneri, e poi con Theo Hernandez. I terzini del Diavolo sono due dei probabili destinatari delle parole di Paulo Fonseca di mercoledì scorso, con il tecnico che ha accusato alcuni dei suoi calciatori di non dare sempre il massimo in campo.

L'azione di Maignan non dovrebbe essere un qualcosa fatto contro il portoghese ma più probabilmente un atto di vicinanza ai compagni di squadra dopo tutto quello che è stato detto nelle ultime ore.

Le parole di Fonseca di mercoledì scorso: "Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene. Non so se nella nostra squadra tutti possono dire questo. abbiamo l’obbligo di dare e fare tutto per vincere, e non l’abbiamo fatto. Devo parlare con la squadra di quello che è successo in campo. Loro devono capire che questo non deve succedere. Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. Sembra sempre un testa o croce. È impressionante".