Ultim'ora Caos Roma, il club ha deciso: avanti con Juric fino al Torino, niente esonero

Ivan Juric pare appeso a un filo dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sul campo della Fiorentina, ma per ora non sarà esonerato. Come riporta Sky Sport, non sarebbero previsti scossoni in casa Roma almeno fino alla gara di giovedì contro il Torino, con Juric quindi ancora in panchina. Chiaramente poi dipenderà dai risultati: in caso di k.o. col Toro si potrebbe procedere al cambio.