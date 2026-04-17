Caprile pronto al grande salto? L'Inter pensa all'ex azzurro per il dopo Sommer

vedi letture

Guglielmo Vicario è la prima scelta dell'Inter per andare oltre il triennio Sommer. Il club nerazzurro con l'ex Bayern in scadenza di contratto è alla ricerca di un nuovo portiere titolare e i contatti delle scorse settimane hanno certificato che l'estremo difensore classe '96, il vice di Donnarumma in Nazionale, è oggi il nome più concreto per Marotta e Ausilio. Per passare da trattativa concreta ad affare chiuso mancano però diversi passaggi. C'è ancora qualche sé e qualche ma. Lo riporta la redazione di Tmw che poi però fa anche un altro nome per la porta nerazzurra.

Tra le alternative infatti spicca soprattutto Elia Caprile, classe 2001 che stasera proverà a mettersi in mostra proprio a San Siro contro i nerazzurri. Proverà a insinuare più di qualche dubbio nella mente dei dirigenti dell'Inter. La sua valutazione oggi non è troppo diversa da quella di Vicario, magari più tendente ai 30 milioni.