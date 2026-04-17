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Sassuolo-Como, le formazioni: Grosso sorprende in attacco. Out Douvikas

Sassuolo-Como, le formazioni: Grosso sorprende in attacco. Out DouvikasTuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:01Serie A
di Pierpaolo Matrone
Sono ufficiali le scelte di formazione di Sassuolo e Como per la gara che aprirà il 33° turno di Serie A, in programma al Mapei alle ore 18.30.

Sono ufficiali le scelte di formazione di Sassuolo e Como per la gara che aprirà il 33° turno di Serie A, in programma al Mapei alle ore 18.30. Di seguito i due undici in campo, scelti rispettivamente da mister Grosso e mister Fabregas.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Nzola, Laurienté. Allenatore: Grosso.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Morata. Allenatore: Fabregas.