Locatelli-Juventus, pronta la firma sul rinnovo fino al 2030: oggi l'annuncio
TuttoNapoli.net
(ANSA) - TORINO, 17 APR - E' il giorno di Manuel Locatelli, il centrocampista è pronto a mettere nero su bianco la firma sul rinnovo di contratto con la Juventus. Il classe 1998 prolungherà il legame con il club della Continassa fino al 2030 con ingaggio che si aggirerà intorno ai quattro milioni di euro più bonus.
Nelle prossime ore, il capitano bianconero si incontrerà con la dirigenza della società bianconera insieme agli agenti, Edoardo Crnjar e Stefano Castelnovo, e al legale Cesare Di Cintio per firmare il contratto: Locatelli, quindi, proseguirà la sua avventura alla Juve iniziata nell'agosto del 2021, quando sbarcò sotto la Mole dal Sassuolo. (ANSA).
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