Lazio con la testa alla Coppa Italia: Sarri al Maradona può lanciare anche Ratkov
Quindici minuti contro la Fiorentina: tanto è bastato a Petar Ratkov per tornare protagonista in una gara ufficiale dopo quattro turni trascorsi interamente in panchina. L'emergenza offensiva che attanaglia la Lazio ha così aperto uno spiraglio per l'attaccante, fin qui considerato da Sarri non ancora pronto per reggere i ritmi della Serie A. In un reparto avanzato spesso sterile e privo di guizzi, Ratkov ha comunque saputo lasciare qualche traccia. Il colpo di testa respinto da De Gea su cross di Tavares resta l'unico tentativo degno di nota prodotto da un centravanti biancoceleste al Franchi: poco, certo, ma abbastanza da alimentare speranze.
Ratkov, chance da titolare a Napoli?
Come riferisce l'edizione odierna del quotidiano romano Il Tempo, il serbo punta a ritagliarsi spazio già nella prossima sfida contro il Napoli, auspicando un minutaggio più consistente rispetto ai un quarto d'ora toscano — anche partendo dalla panchina. Un aiuto potrebbe arrivare dalle condizioni ancora precarie di Maldini, che la società potrebbe scegliere di preservare in vista del ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta, lasciando così ulteriore spazio a Ratkov nel match dell'Olimpico. L'obiettivo in questo momento è più che altro arrivare al meglio alla gara di Coppa, ultimo obiettivo reale rimasto ai biancocelesti.
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