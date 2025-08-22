Caso Lookman, nella notte striscione a Zingonia: "Un'altra ca**ata..."
"La maglia va onorata. Un’altra cazzata non verrà giustificata". Recitava così uno striscione affisso dai tifosi dell'Atalanta nella notte fuori dal centro sportivo Bortolotti a Zingonia, indirizzato ad Ademola Lookman, dopo le note vicende delle ultime settimane che hanno visto il giocatore non presentarsi agli allenamenti per 15 giorni
. Il tifo organizzato del club bergamasco ha voluto quindi mandare un messaggio chiaro al nigeriano, tornato ad allenarsi all'inizio di questa settimana, ma non con il resto del gruppo, per decisione dell'Atalanta. Segnale comunque di apertura a ricucire il rapporto, con l'avvertimento che sarà l'ultima volta che i sostenitori della Curva Nord atalantina chiuderanno un occhio di fronte a comportamenti fuori dalle regole da parte del calciatore.
