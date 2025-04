Cds lancia l'allarme Inter: "L'età media così alta non aiuta per i tanti impegni"

Il Corriere dello Sport evidenziando le difficoltà dell'Inter con due ko di fila sottolinea anche l'età media della squadra di Inzaghi che non aiuta per le tante competizioni e le partite ravvicinate che ci sono e ancora ci saranno: "La truppa di Inzaghi continua, comunque, ad avere tutti i mezzi per andarsi a prendere lo scudetto e per arrivare fino in fondo in Champions. Ma l’età non è certo un dettaglio.

E quando un rosa, pur di alto livello, ma forse un po’ troppo matura, viene spremuta da un calendario senza respiro, come accaduto in questi mesi, arriva il momento in cui occorre pagare il conto. È difficile, insomma, chiedere ad ultratrentenni di esprimersi sempre o quasi al massimo, a distanza di 3-4 giorni tra un impegno o l’altro. La benzina ad un certo punto si esaurisce, il livello della prestazione cala, anche nell’arco dei 90’, e poi aumenta il pericolo di infortuni".