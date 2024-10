Cds su Yildiz: "Non è Baggio o Del Piero, va aspettato e protetto. La 10 della Juve pesa"

Yildiz va aspettato e tutelato, la maglia che indossa pesa. Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla delle difficoltà del numero dieci della Juventus ancora a secco di gol in campionato e in generale poco convincente nella squadra di Thiago Motta.

"Yildiz merita di essere tutelato, protetto e giudicato come un ragazzo di 19 anni, alla prima vera stagione da titolare a tempo pieno con la Juve. Non è Del Piero, non è Baggio e nessuno oggi può sapere a quale livello lo porterà il suo talento. Neppure è giusto usare certi parametri di paragone, anche se al debutto in Champions ha messo la palla all’incrocio con un tiro a giro e ha esibito la linguaccia. Kenan va aspettato, ha giocato poco, si trova dentro un percorso di formazione fisica e tecnica".