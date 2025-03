Che lotta in Serie A per ogni obiettivo: risultati, classifica e programma odierno

Domenica di grandi emozioni e di scontri diretti per l’Europa, con anche vista Scudetto, nella 30^ giornata di Serie A. Apre le danze la fondamentale affermazione del Cagliari, che rifila un tris al Monza e allunga sulle contendenti per la salvezza. Quindi gli altrettanto importanti tre punti della Fiorentina, che fermando l’Atalanta accorcia per tutti la corsa Champions League. Alle 18 la vittoria dell’Inter con l’Udinese ha messo pressione al Napoli, che però in serata non ha sbagliato e, battendo il Milan, si è riportato a -3 tenendo apertissima la lotta Scudetto.

Serie A, la classifica aggiornata

Inter 67 punti (30 partite giocate)

Napoli 64 (30)

Atalanta 58 (30)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 51 (30)

Milan 47 (30)

Udinese 40 (30)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Hellas Verona 29 (29)

Cagliari 29 (30)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (30)

30ª GIORNATA DI SERIE A

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli 1-1

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna 0-1

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa 1-0

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma 0-1

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza 3-0

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta 1-0

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese 2-1

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan 2-1

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma DAZN/SKY

31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino DAZN