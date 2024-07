Chiesa è un'occasione clamorosa: non rinnova e la Juve lo cede a prezzo bassissimo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 11:20 Serie A di di @tuttonapoli

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus per circa 25 milioni. Piaceva anche al Napoli ma ora la squadra che ci crede in modo serio è la Roma