Chiesa-Juve, nervi tesi. Libero: "L'hanno scaricato, suoi soldi servono per Koopmeiners"

Chiesa prende tempo, aspetta l’occasione giusta e mette in stand by anche la Roma di Daniele De Rossi

Juventus infastidita da Federico Chiesa: i soldi della sua cessione servono per l'assalto a Koopmeiners. Questo è quanto scrive sull'esterno della Juventus, che piace anche al Napoli, l'edizione odierna di Libero: "La Juventus lo ha scaricato, insomma, la sua somiglierebbe proprio a una di quelle situazioni che generalmente inducono a profonde riflessioni in merito al percorso professionale e alla futura traiettoria, ma evidentemente Chiesa vive certe questioni senza alcun assillo. Lui ha chiesto alla Juventus 7 milioni di euro a stagione per il rinnovo del contratto in scadenza 2025, come se il modesto rendimento delle ultime due stagioni non dovesse in nessun modo mettere in discussione le sue qualità. Stesso discorso per il fallimentare Europeo disputato, anche in quel caso “mal comune mezzo gaudio”.

Mentre Giuntoli gli indica l’uscita con gesti inequivocabili, Chiesa prende tempo, aspetta l’occasione giusta e mette in stand by anche la Roma di Daniele De Rossi, generando ancor più fastidio attorno a lui: “Ma cosa aspetta ad accettare i giallorossi?" I 20 milioni di Chiesa servono per finanziare l’acquisto di un nome che scalda il cuore di Giuntoli e della tifoseria bianconera, quello di Teun Koopmeiners".