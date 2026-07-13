Chivu: "Obiettivo fare meglio dell'anno scorso! Anti-Inter? Non temiamo nessuno"

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L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la nuova stagione nerazzurra appena cominciata.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione nerazzurra ha parlato così, fissando gli obiettivi della sua squadra: "La cosa più importante sarà la motivazione. Non basta mai dal punto di vista dell'entusiasmo. Abbiamo vinto due trofei ma non vogliamo fermarci qua".

Come inizia questa stagione rispetto allo scorso anno? "Al meglio come sempre, voglio trasmettere entusiasmo e motivazione perché sono le cose fondamentali per una squadra che ha l'ambizione di fare meglio rispetto allo scorso anno".

Come si migliora una squadra come l'Inter? "Abbiamo una rosa competitiva, con un'ossatura mantenuta negli anni e giocatori che hanno fatto vedere la propria caratura. Il mercato è sempre funzionale alle nostre idee e al futuro della squadra, di pari passo con le ambizioni della società. Tutti vogliamo mantenere il livello di competitività molto alto".

Come ha visto gli italiani? "Avrebbero preferito essere in America per il Mondiale... Stanno bene, ci siamo ancora visti poco perché abbiamo lavorato a gruppi in orari diversi. Abbiamo pranzato insieme, mi ha fatto piacere rivedere tutti. Sono motivati e riposati e questo è un buon punto di partenza".

Sommer, Acerbi, Darmian, Dumfries, De Vrij... Come si sostituisce l'esperienza? "Abbiamo perso giocatori che hanno fatto la storia, che hanno dato contributo ai successi di queste stagioni e quindi li ringraziamo. Non è poco quello che hanno fatto. Abbiamo a disposizione un gruppo che è un mix fra gioventù ed esperienza, aspettiamo quelli che hanno fatto il Mondiale con due di loro ancora coinvolti. La nostra rosa è competitiva, le ambizioni non mancano e faremo di tutto per mantenere alto il livello di competitività".

Cosa può cambiare rispetto allo scorso anno? "Siamo ambiziosi e flessibili, ci sappiamo adattare e possiamo cambiare strada facendo. Vogliamo intensità e coraggio, senza lamentarci".

Come si evita il senso di appagamento? "Abbiamo giocatori abituati a vincere, con disciplina mentale giusta per trovare la disciplina che serve nel quotidiano. E soprattutto abbiamo fame di rivincere. Sappiamo quanta felicità arriva quando si alza un trofeo".

Che stagione sarà per lei? "Non dovevo e non devo dimostrare niente se non essere me stesso e aiutare i ragazzi. Questo vale oggi e per il futuro. Ho una grossa responsabilità anche oggi dopo i due trofei, io però riparto sempre da zero, dai miei dubbi, dai doveri nei confronti di questi ragazzi. Prima ci sono loro, poi vengo io".

In attesa del mercato, quali saranno le avversarie? "Non temiamo nessuno, temiamo solo noi stessi. Pensiamo ai nostri miglioramenti, alle nostra ambizioni, alle motivazioni che certamente avremo anche quest'anno. Sono sereno e non temo niente".