Inter-Khalaili, affare saltato definitivamente! Non ha superato le visite: l'annuncio

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Anan Khalaili, esterno che piaceva anche al Napoli, non vestirà il nerazzurro dell'Inter: l'operazione è stata bloccata dal mancato via libera agli esami.

Si ferma sul più bello il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter. Come annunciato da Giuseppe Marotta oggi in conferenza stampa, l'operazione è definitivamente saltata dopo il mancato superamento delle visite mediche, che non hanno consentito di ottenere il via libera previsto dalla normativa italiana.

Khalaili-Inter, accordo raggiunto ma poi lo stop

L'Inter aveva già trovato l'intesa con l'Union Saint-Gilloise e con lo stesso Khalaili su tutti i dettagli del trasferimento. A bloccare l'affare sono stati però gli accertamenti medici, che hanno impedito la conclusione dell'operazione. Sfuma così il passaggio in nerazzurro dell'esterno israeliano, seguito nelle scorse settimane anche dal Napoli.

Le parole di Marotta

"Khalaili non ha superato le visite di idoneità, ci ha comunicato questa notizia il Coni. Non posso addentarmi per questioni di privacy, ma posso dire che in Italia ci sono leggi molte severe. Questa idoneità è nata da un ente terzo, il CONI che è emanazione dello stato, non dipende da noi. Per causa di forza maggiore dobbiamo astenerci, laddove non c'è l'idoneità nessun cittadino può prendere parte ad attività agonistiche ufficiali. Lo comunico con grande rammarico, questa è una notizia che ci crea dispiacere anche perché dovremo pensare ad eventuali alternative".