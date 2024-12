Chukwueze flop al Milan: l'amico di Osimhen può già salutare

Il mercato di gennaio potrebbe riservare più di qualche sorpresa. Soprattutto in casa Milan, dove si sta architettando un piano per piazzare alcuni giocatori altrove per rivedere la rosa nel complesso. Indirizzato verso l'uscita e con le valigie in mano anche Samuel Chukwueze, ala destra ex Villarreal che potrebbe lasciare il club rossonero a breve.

Infatti, stando a quanto rivelato dal portale turco Fanatik, preso atto della posizione della società meneghina il giocatore nigeriano è stato proposto tramite i suoi agenti al Besiktas, squadra dove attualmente milita Ciro Immobile. Il calciatore in passato, nell'estate 2023, era stato accostato anche al Napoli prima dell'arrivo di Lindstrom. Il nigeriano è grande amico di Osimhen e di lui si diceva un gran bene ma in Italia ha avuto difficoltà a incidere.