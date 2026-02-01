Clamoroso a Como: Nico Paz sbaglia il rigore al 97’! L’Atalanta resiste in 10 e strappa lo 0-0

Partita da montagne russe al Sinigaglia, ma Nico Paz ha fallito il calcio di rigore al 97' che avrebbe potuto regalare la vittoria al Como, e il match si è chiuso sullo 0-0. Protagonista del pomeriggio è stato Carnesecchi, che ha salvato più volte l’Atalanta. La partita si è complicata subito per i nerazzurri con l’espulsione diretta di Ahanor all’8’ per condotta violenta, costringendo la squadra a riorganizzarsi e a rinunciare a Scamacca. Nonostante il Como abbia dominato territorialmente e creato diverse occasioni con Douvikas, Nico Paz e Kempf, la difesa atalantina ha retto, grazie agli interventi provvidenziali di Scalvini e alle parate di Carnesecchi.

Nella ripresa, l’Atalanta ha provato a sorprendere il Como con il tandem De Ketelaere-Sulemana, ma la porta è rimasta inviolata grazie alle parate istintive di Butez. Il Como ha avuto le sue chance, tra cui un tap-in mancato da Douvikas e una grande occasione di Ramon, ma la difesa bergamasca non ha ceduto. Il rimpianto più grande per il Como però è arrivato dal rigore fallito da Nico Paz al 90'+7, a tu per tu con Carnesecchi, dopo l'intervento irregolare di mano di Scalvini. Buttata via la vittoria all'ultimo minuto, finisce 0-0 al Sinigaglia: la Dea si salva ma resta a -5 dai lariani.