Clamoroso Chiesa: la Juventus l'ha messo fuori rosa, non s'è allenato col gruppo

Il caso di Federico Chiesa è ormai sotto gli occhi di tutti. Il rinnovo latitante, con la scadenza di contratto fissata a giugno 2025, aveva già fatto sorgere dei dubbi circa la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme. Mentre dal mercato non arrivavano offerte per rilevare il cartellino dell'ex Fiorentina. Poi l'estate è cominciata a diventare turbolenta, prima con le parole forti di Thiago Motta che hanno escluso dal progetto tecnico della Juve il giocatore di 26 anni e più di recente l'appoggio arrivato dall'amministratore delegato Scanavino.

Le ultime sulla rottura. Ma non finisce qui, perché stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb Chiesa è stato messi fuori rosa e per di più non si allena nemmeno più con il gruppo. Il divorzio con la Juventus è sempre più vicino, non resta che capire dove andrà a finire l'ala sinistra classe '97. Inter, Napoli e Milan rimangono sempre sullo sfondo, anche se l'ingaggio pesante allenta i desideri delle italiane.