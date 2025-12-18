Clamoroso da Roma: "Raspadori è molto vicino, arriverà a gennaio"
La Roma sogna due colpi per rinforzare l'attacco già a gennaio e continuare a sognare in grande. Questo quanto sostiene II Romanista oggi in prima pagina: "Chi segna vince", recita il titolo di apertura del giornale a tinte giallorosse. La dirigenza del club capitolino ha segnato nella lista degli obiettivi di gennaio i nomi di Josuha Zirkzee, in uscita dal Manchester United, ma anche quello dell'ex Napoli Giacomo Raspadori, ora in forza all'Atletico Madrid: "Raspadori è vicino. Trattativa avanzata, ma non esclude Zirkzee", si legge.
Proprio Raspadori in estate aveva lasciato Napoli per andare a Madrid sperando di giocare di più. Invece ora in Liga sta giocando ancor meno e adesso è pronto dopo sei mesi a fare subito ritorno in Serie A. E Gasperini, che lo voleva già all'Atalanta, può finalmente riabbracciarlo.
