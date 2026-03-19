Milan, un rinforzo per reparto per la prossima stagione: tra i nomi c’è anche un ex Napoli

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Blindare la qualificazione in Champions League e, allo stesso tempo, iniziare a progettare il futuro: il Milan si muove su due fronti. Da un lato c’è il campo, con la squadra di Massimiliano Allegri attualmente seconda in classifica, incalzata dal Napoli e reduce dalla sconfitta contro la Lazio che ha impedito di accorciare sull’Inter capolista. Dall’altro lato, negli uffici di via Aldo Rossi, il direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per individuare i profili giusti su cui costruire la rosa della prossima stagione.

Le strategie di mercato per il futuro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’idea è quella di intervenire con almeno un rinforzo per reparto, così da affrontare al meglio i molteplici impegni della prossima annata. Allegri chiede giocatori in grado di mantenere alto il livello competitivo, ma molto dipenderà anche dalla situazione di Luka Modric, punto di riferimento del centrocampo nonostante i 40 anni. L’obiettivo sarebbe quello di inserire quattro nuovi elementi: un difensore centrale, un centrocampista (in caso di partenza del croato), un esterno offensivo e un attaccante capace di garantire una ventina di gol a stagione. Per la difesa, tra i primi nomi sondati figurano già Mario Gila e Kim.