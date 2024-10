Clamoroso, il Torino passa nelle mani della Red Bull? Cairo ha incontrato i dirigenti

I sospetti e le voci di un possibile interessamento della Red Bull all'ingresso in società nel Torino si rincorrono già da diversi mesi ma secondo quanto riferito da La Stampa ora si stanno facendo sempre più conrete con il presidente Urbano Cairo che nelle ultime settimane avrebbe incontrato più volte (si parla di tre incontri) alti emissari della Red Bull, all'inizio per parlare di un allargamento della collaborazione che vedrebbe Red Bull main sponsor dal 2025, per poi valutare un interessamento all'acquisto del club.

"Un dossier che è allo studio della Red Bull e che troverebbe, come condizione imprescindibile per chiudersi positivamente, avere uno stadio di proprietà dove poter avviare progetti commerciali paralleli ma che garantirebbero flussi di cassa", scrive il quotidiano. La concessione dell'Olimpico scadrà nel 2025. Il Comune, che ora incassa 500mila euro l'anno, sarebbe disponibile a valutarne la vendita. Inoltre, c'è un altro retroscena: la cessione di Bellanova all'Atalanta sarebbe stata studiata per rendere appetibile il bilancio. Un ultimo tassello è che Cairo avrebbe iniziato a discutere del ritiro delle fideiussioni aperte per il Toro.