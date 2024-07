Clamoroso Reina, torna in Serie A: sarà il nuovo portiere del Como

Pepe Reina non lascia il calcio. All’età di 41 anni l’ex portiere del Napoli che si era appena svincolato dal Villarreal ripartirà dal Como. Come riferito da Fabrizio Romano, lo spagnolo firmerà da svincolato un contratto della durata di 12 mesi. La squadra di Fabregas è pronta ad accogliere un altro top come Varane in difesa.