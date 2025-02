CLASSIFICA - Il Napoli allunga col pari! L’Inter perde e scivola a -2

La Juventus conferma il suo ottimo stato di forma, l’Inter la sua allergia stagionale ai big match. Il derby d’Italia numero 253 della storia in partite ufficiali finisce 1-0 in favore dei bianconeri, grazie alla rete di Francisco Conceiçao nel secondo tempo. Grande occasione mancata per la squadra di Inzaghi, che non scavalca il Napoli in testa e perde un punto dalla capolista. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 56 punti (25 partite giocate)

Inter 54 (25)

Atalanta 51 (25)

Lazio 46 (25)

Juventus 46 (25)

Fiorentina 42 (25)

Milan 41 (24)

Bologna 41 (24)

Roma 37 (25)

Udinese 33 (25)

Torino 28 (25)

Genoa 27 (24)

Como 25 (25)

Cagliari 25 (25)

Lecce 25 (25)

Verona 23 (25)

Empoli 21 (25)

Parma 20 (25)

Venezia 16 (24)

Monza 14 (25)