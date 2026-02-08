Il Lecce torna a sorridere: prima vittoria del 2026, Udinese ko al 90'

vedi letture

Al Via del Mare Lecce e Udinese si affrontano in una gara combattuta che si chiude senza vincitori né vinti. L’1-1 finale fotografa un match equilibrato, soprattutto nel primo tempo, quando arrivano tutte le reti e le emozioni principali. I salentini partono con maggiore intensità, sospinti dal pubblico di casa e dalla necessità di fare punti in chiave salvezza, mentre l’Udinese inizialmente fatica a prendere le misure agli avversari.

Il Lecce passa in vantaggio già al 5’, approfittando di un errore difensivo dei friulani: Gandelman, al primo gol in Serie A, è il più lesto a sfruttare la confusione in area ospite. Il vantaggio dura però poco più di venti minuti, perché un intervento irruento di Gaspar su Zemura regala un rigore all’Udinese. Dal dischetto Solet non sbaglia e ristabilisce la parità, chiudendo di fatto un primo tempo vivace. Nella ripresa i ritmi calano, con l’Udinese più intraprendente nella fase iniziale e il Lecce che torna a farsi vedere nel finale, ma senza trovare il guizzo decisivo: il pareggio resta così il risultato più giusto al termine dei novanta minuti.