Colpaccio Parma! Il Bologna perde anche il derby: Italiano è in crisi

Il derby emiliano tra Bologna e Parma regala emozioni soprattutto nel finale, dopo una gara a lungo bloccata e povera di vere occasioni. Il ritmo iniziale è basso, con il Bologna che gestisce il possesso e il Parma che si affida alle ripartenze e ai lanci lunghi per Pellegrino. L’episodio che indirizza il primo tempo arriva al 18’, quando Pobega viene espulso dopo l’on field review, lasciando i rossoblù in inferiorità numerica. Nonostante ciò, le occasioni restano poche e si va all’intervallo sullo 0-0, con un match più tattico che spettacolare.

Nella ripresa il Bologna, pur in dieci, prova a osare di più e spreca una grande chance con Dallinga, mentre il VAR annulla un’autorete di Castro che avrebbe favorito il Parma. L’espulsione di Troilo ristabilisce poi la parità numerica e sembra aprire la strada a un finale equilibrato, con i rossoblù vicini al gol col palo di Orsolini. Quando lo 0-0 appare ormai scritto, arriva però il colpo di scena: Ordonez trova una conclusione splendida da fuori area nel recupero e firma il gol vittoria del Parma. Un successo pesantissimo per i gialloblù e un’altra serata amara per il Bologna, sempre più in difficoltà al Dall’Ara e ora lontano dalla zona Europa.