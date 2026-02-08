Disastro Muric! L'Inter asfalta il Sassuolo: 5-0, +8 e +9 su Milan e Napoli

L’Inter continua la sua corsa inarrestabile in campionato, centrando l’undicesima vittoria nelle ultime dodici partite e rispondendo al Napoli con un netto successo che riporta i nerazzurri a +9 sugli azzurri e a +8 sul Milan. Il 5-0 inflitto al Sassuolo racconta di una squadra capace di alzare il ritmo nei momenti decisivi e di travolgere gli avversari quando preme sull’acceleratore, nonostante un primo tempo in cui i padroni di casa avevano provato a restare in partita. Protagonista assoluto Dimarco, autore di una prestazione straordinaria impreziosita da tre assist.

La gara si sblocca già all’11’ con Bisseck, favorito da un’uscita incerta di Muric, prima del raddoppio firmato Thuram su un altro preciso traversone di Dimarco. Nella ripresa l’Inter dilaga: Lautaro Martinez segna il 3-0 con un gran sinistro, Akanji cala il poker approfittando ancora di un errore del portiere e Luis Henrique chiude definitivamente i conti nel finale. Una prova di forza totale per i nerazzurri, che gestiscono senza affanni l’ultima parte del match e mandano un messaggio chiaro alle rivali nella lotta al vertice.