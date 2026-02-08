Ufficiale Sassuolo-Inter, annunciate le formazioni: riecco Thuram con Lautaro

Alle 18 il via alla sfida al Mapei Stadium fra il Sassuolo di Fabio Grosso e l'Inter di Cristian Chivu. Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida. C'è Thuram con Lautaro nell'attacco nerazzurro, con Sucic in mediana al fianco di Zielinski e Mkhitaryan, solo panchina per Frattesi. Di seguito le formazioni ufficiali.

Sassuolo (4-3-3): 49 Murić; 6 Walukiewicz, 21 Idzes, 80 Muharemovic, 3 Doig; 42 Thorstvedt, 18 Matic, 90 Koné; 10 Berardi, 99 Pinamonti, 45 Laurienté.

A disposizione: 12 Satalino, 16 Zacchi, 7 Volpato, 8 Nzola, 11 Boloca, 19 Romagna, 20 Fadera, 23 Garcia, 24 Moro, 25 Coulibaly, 35 Lipani, 40 Vranckx, 44 Iannoni, 50 Bakola, 66 Pedro Felipe. Allenatore: Fabio Grosso

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 8 Sučić, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 9 Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 41 Kamate, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.