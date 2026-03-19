L’Inter blinda Pio Esposito: si va verso il rinnovo fino al 2031 con maxi-adeguamento

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Francesco Pio Esposito è considerato uno dei pilastri del futuro dell’Inter e il club nerazzurro è determinato a trattenerlo. Nonostante i primi movimenti di Arsenal e Newcastle, tra sondaggi ed emissari inviati a seguirlo da vicino, la dirigenza interista lavora per blindare il classe 2005. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno infatti già in programma un rinnovo fino al 2031, con un adeguamento salariale significativo da definire durante la sosta internazionale: la Premier League, per ora, può attendere.

Rinnovo e interesse della Premier League

Attualmente Esposito percepisce circa 1,1 milioni di euro più bonus, ma il nuovo accordo dovrebbe portarlo vicino ai 4 milioni a stagione, premiando così la crescita mostrata e proteggendo il club dalle avances inglesi. L'interesse della Premier League per Esposito non è più un segreto, scrive Tuttosport. L'Arsenal aveva già mosso i primi passi durante l'inverno, inviando i propri osservatori più volte a San Siro per monitorarne la crescita. Nelle ultime settimane si è aggiunto il Newcastle, alla ricerca di un centravanti giovane e di talento: un emissario dei Magpies era presente sabato scorso a San Siro in occasione di Inter-Atalanta, e Pio ha convinto pienamente. Interesse reale, quindi, ma destinato a infrangersi contro il muro nerazzurro. La società non ha alcuna intenzione di aprire una trattativa, né di ascoltare proposte.