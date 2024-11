Foto CLASSIFICA - L'Atalanta aggancia l'Inter in vetta, in attesa di Napoli-Roma

Termina sul risultato di 1-3 la gara del Tardini tra Parma e Atalanta, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La Dea conquista la settima vittoria consecutiva in campionato, agganciando l'Inter in vetta alla classifica a quota 28 punti, in attesa che giochi il Napoli domani contro la Roma.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Parma-Atalanta 1-3:

Atalanta 28**

Inter 28**

Napoli 26

Fiorentina 25

Lazio 25

Juventus 25**

Milan 19

Bologna 18*

Udinese 16

Empoli 15

Torino 14

Roma 13

Parma 12**

Verona 12**

Como 10

Cagliari 10

Genoa 10

Lecce 9

Monza 8

Venezia 8

* una partita in meno

** una partita in più