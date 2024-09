CLASSIFICA - L’Inter si ferma a Monza ed il Napoli conserva il primo posto

vedi letture

L'Inter si ferma sull'1-1 a Monza contro gli uomini di Nesta che per qualche istante hanno anche assaporato la vittoria. Con il passo falso dei nerazzurri il Napoli di Conte conserva il primo posto in solitaria grazie al 4-0 rifilato al Cagliari, il tutto momentaneamente, in attesa ovviamente dei risultati di domani di Udinese ed Hellas Verona che possono scavalcare gli azzurri in classifica.

Di seguito la classifica di Serie A.

Napoli 9

Inter 8

Juventus 8

Torino 8

Udinese 7*

Hellas Verona 6*

Empoli 6

Atalanta 6

Milan 5

Genoa 5

Parma 4*

Lazio 4*

Lecce 4

Fiorentina 3

Roma 3

Bologna 3

Monza 3

Cagliari 2

Como 2

Venezia 1

*una partita in meno