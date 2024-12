CLASSIFICA - La Juve stacca il Bologna: agganciata la Fiorentina al quinto posto

Settimana da incorniciare per la Juventus che, dopo aver eliminato il Cagliari dalla Coppa Italia con un netto 4-0, va a vincere per 1-2 in casa del Monza. Tutto nel primo tempo, con i gol di McKennie e Nico Gonzalez intervallati dal momentaneo 1-1 firmato da Birindelli. Bianconeri a quota 31 come la Fiorentina (che però ha 2 gare in meno), brianzoli sempre ultimi da soli. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata

Atalanta 40

Napoli 38

Inter 34**

Lazio 34

Fiorentina 31**

Juventus 31

Bologna 28*

Milan 26*

Udinese 20*

Roma 19

Empoli 19

Torino 19

Genoa 16

Lecce 16

Parma 15

Como 15*

Verona 15

Cagliari 14

Venezia 13

Monza 10

*una partita in meno

**due partite in meno