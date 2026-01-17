Colpaccio Cagliari! La Juventus cade 1-0, secondo ko per Spalletti
Termina sul risultato di 1-0 il match dell'Unipol Domus tra Cagliari e Juventus, valido per la 21ª giornata di Serie A. Decide il gol di Luca Mazzitelli che al 65esimo realizza una splendida girata al volo sul calcio di punizione di Gaetano. I bianconeri di Luciano Spalletti tornano a perdere dopo sette risultati utili consecutivi, l'ultimo ko risaliva alla gara del Maradona contro il Napoli, che sarà proprio il prossimo avversario domenica allo Stadium.
