Colpo salvezza del Genoa a Marassi! Il Sassuolo cede nel finale
Vittoria pesantissima in chiave salvezza per il Genoa, che supera 2-1 il Sassuolo allo stadio Stadio Luigi Ferraris. La squadra guidata da Daniele De Rossi parte forte e trova il vantaggio con Ruslan Malinovskyi, bravo a colpire dalla distanza con il mancino. Il Sassuolo di Fabio Grosso prova a reagire con Domenico Berardi e Andrea Pinamonti, ma senza trovare concretezza, mentre i rossoblù sfiorano più volte il raddoppio con Tommaso Baldanzi.
Ekuban decisivo nel finale
Nella ripresa la gara si accende ulteriormente, anche per via delle espulsioni di Domenico Berardi e Ellertsson dopo un parapiglia. Il Sassuolo trova il pareggio con Manu Koné, ma nel finale è il Genoa a piazzare il colpo decisivo: azione personale di Junior Messias e assist per Caleb Ekuban, che firma il gol vittoria. Tre punti fondamentali per il Grifone, che vede sempre più vicino il traguardo della permanenza in Serie A.
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