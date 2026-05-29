Ufficiale Il Catanzaro vince in trasferta, ma non basta: Monza promosso in Serie A!

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Il Monza è la terza squadra promossa in Serie A, ma quanta paura per i brianzoli allo U-Power Stadium. Dopo aver vinto 2-0 la gara d'andata in casa del Catanzaro, al ritorno la squadra di Bianco ha sofferto tantissimo, con il Catanzaro che si è imposto 2-0 con le rete di Fellipe Jack e Frosinini.

Un successo quello del Catanzaro che non è bastato, perché il Monza si è piazzato al terzo posto nella regular season e per questo motivo ha conquistato la promozione. Onore al Catanzaro, che ha regalato una prestazione di altissimo livello ed ha messo paura al Monza per oltre novanta minuti