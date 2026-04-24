Como, Fabregas: "Spero di recuperare questi due calciatori per il Napoli"

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"Vojvoda sta migliorando e speriamo ci sarà per il Napoli. Sergi Roberto si è fatto un po' di male al polpaccio nel primo tempo con l'Inter"

“Penso che sia una squadra da top ten sinceramente, per la qualità di giocatori che hanno”. Cesc Fabregas, tecnico del Como, presenta così la sfida ai liguri: “Penso che Daniele stia facendo un grandissimo lavoro, è l'allenatore giusto per come gioca lui. È una squadra molto completa, con attaccanti che l'80% degli allenatori di Serie A vorrebbe. Mi piace molto questa squadra e anche di l’ambiente: sono 30.000 persone uno stadio che mi ricorda moltissimo la Premier League. Sono partite che per un giocatore sono bellissime da giocare, sarà una una partita bellissima. Loro adesso sono in un momento che mi ricorda molto noi l'anno scorso: testa libera, sono già salvi e stanno giocando bene. Quando una squadra si ritrova così è ancora più pericolosa, giocano un calcio molto bello con un’idea giusta”.

Come ripartire dopo il ko in Coppa Italia? “Siamo ripartiti bene, la squadra l'ha trovata bene: è un gruppo coraggioso, che vuole fare sempre di più e questo è parte della crescita individuale e collettiva dei giocatori. Ci saranno molte volte che succederà questo, altre che andrà meglio, e noi dobbiamo essere preparati mentalmente per uscire bene in tutti i modi, sia quando va bene sia quando non va tanto bene”

Come stanno Vojvoda e Sergi Roberto? “È stato un peccato l'altro giorno, perché eravamo molto corti in panchina. Ci hanno fatto male gli ultimi 15 minuti di Sassuolo, Vojvoda sta migliorando e speriamo ci sarà per il Napoli. Sergi Roberto si è fatto un po' di male al polpaccio nel primo tempo con l'Inter, speriamo che possa ritornare anche lui per il Napoli. Diao non poteva giocare più di 20 minuti contro l'Inter per un affaticamento muscolare, però oggi sta bene. Addai è fuori ovviamente, Ramon ha giocato così così, però piano piano sta migliorando”.