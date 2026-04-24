Ranieri vuota il sacco: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"

Ranieri vuota il sacco: "Io via per una scelta unilaterale della Roma"
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Oggi alle 18:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
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(ANSA) - ROMA, 24 APR - "L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società". Claudio Ranieri precisa in una dichiarazione all'ANSA le modalità del suo addio alla Roma - preso atto del comunicato diffuso dal club - "per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle".

Ranieri ha voluto al contempo "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre" conclude. (ANSA).