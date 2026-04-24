Giuntoli non ha solo la Roma: offerte dall'estero e ci aveva pensato anche la Fiorentina

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Cristiano Giuntoli è pronto a ripartire. Dopo una stagione trascorsa in giro per gli stadi di mezza Europa, per aggiornarsi e visionare giocatori, il dirigente sta aspettando la chiamata giusta per rimettersi in gioco dopo l'ultima esperienza alla Juventus, con il suo lavoro che è stato rivalutato molto da Spalletti in questa stagione, e nelle ultime ore il suo nome è stato accostato a più riprese a quello della Roma, visto il terremoto che sta per colpire sia Claudio Ranieri che, soprattutto, Frederic Massara. Il nome di Giuntoli è uno dei primi, se non il primo, nella lista dei Friedkin per prendere il posto dell'attuale ds ma per il momento non ci sono stati contatti diretti tra la società giallorossa e lo stesso Giuntoli.

Massara può dimettersi.

In tutto questo non è ancora chiaro quali saranno le modalità dell'addio di Massara. La certezza è che non proseguirà la sua avventura nella Capitale ma non è detto che venga esonerato, visto che non sono da escludere le sue dimissioni nel corso delle prossime ore. Proprio anticipando il suo destino. Giuntoli è il migliore su piazza attualmente senza contratto ed è normale che la Roma ci stia pensando concretamente, non essendo però l'unico club sulle sue tracce.

Trattative all'estero.

Come detto, almeno per il momento Giuntoli non è stato contattato ufficialmente dalla Roma, diversamente a quello che hanno invece fatto altre società all'estero. Il dirigente ex Napoli e Juventus, che era stato chiamato anche dalla Fiorentina prima dell'arrivo di Fabio Paratici, sta infatti parlando con club esteri, tra i quali il Marsiglia, con alcune piste che portano anche in Premier League. Più di qualcosa si sta muovendo sul fronte Cristiano Giuntoli, con la Roma che presto potrebbe comporre il suo numero per una prima telefonata esplorativa. La cosa certa è che il periodo di assenza dalle scrivanie sta per terminare, resta solo da decidere, per il dirigente, quale sarà il progetto giusto per ricominciare a operare sul mercato europeo. A riportarlo è TMW.