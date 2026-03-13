Como, Fabregas verso la Roma: "Serve una gara come quelle fatte con Napoli e Juve"
"Sono tre punti importanti, ma non c'è una motivazione di più”. Cesc Fabregas, allenatore del Como, non vuole aggiungere peso alla partita con la Roma: “È solo una gara importante, alla seconda stagione in Serie A e con la certezza giusta. Siamo pronti, organizzati per andare a vincere, sapendo che loro hanno fatto un mercato incredibile. La squadra che ha alzato più il livello con il mercato. Serve la gara perfetta".
È una partita da dentro o fuori però. "Dipende cosa vuole dire decisiva come partita. Per me è una partita in più, dobbiamo fare una grandissima gara, come abbiamo vinto a Napoli o con la Juventus. Bisogna giocare sempre bene, si gioca contro grandi giocatori e un grande allenatore, ad un alto ritmo di gara. Dobbiamo giocare alla nostra maniera però, poi il campo parlerà e valuteremo".
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