Como, Fabregas verso la Roma: "Serve una gara come quelle fatte con Napoli e Juve"

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Cesc Fabregas, allenatore del Como, non vuole aggiungere peso alla partita con la Roma.

"Sono tre punti importanti, ma non c'è una motivazione di più”. Cesc Fabregas, allenatore del Como, non vuole aggiungere peso alla partita con la Roma: “È solo una gara importante, alla seconda stagione in Serie A e con la certezza giusta. Siamo pronti, organizzati per andare a vincere, sapendo che loro hanno fatto un mercato incredibile. La squadra che ha alzato più il livello con il mercato. Serve la gara perfetta".

È una partita da dentro o fuori però. "Dipende cosa vuole dire decisiva come partita. Per me è una partita in più, dobbiamo fare una grandissima gara, come abbiamo vinto a Napoli o con la Juventus. Bisogna giocare sempre bene, si gioca contro grandi giocatori e un grande allenatore, ad un alto ritmo di gara. Dobbiamo giocare alla nostra maniera però, poi il campo parlerà e valuteremo".