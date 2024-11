Ufficiale Como-Fiorentina, le formazioni: l'ex Cutrone dal 1', torna Cataldi

vedi letture

Alle ore 15 nel programma della 13ª giornata di Serie A scendono in campo Como e Fiorentina. Fabregas si affida a uno degli ex centravanti viola che ha, scegliendo Cutrone per guidare il suo attacco e, nel 4-2-3-1 che ha disegnato, avanza Sala sulla linea della trequarti, per dare copertura a Moreno. Palladino conferma tutte le scelte previste per la stesura del suo undici iniziale: si rivede dal 1' Cataldi, che va a centrocampo con Adli e fa salire Bove largo a sinistra sulla linea dei trequartisti, al posto di Sottil. Là davanti c'è ancora Beltran alle spalle dell'unica punta Kean. Di seguito le formazioni ufficiali.

COMO (4-2-3-1): Audero; Goldaniga, Dossena, Barba, Moreno; Da Cunha, Engelhardt; Fadera, Paz, Sala; Cutrone. All. Fabregas.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kean. All. Palladino.