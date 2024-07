Como scatenato sul mercato: primi contatti con Depay e Martial

Il Como sulla carta è una neopromossa di questa Serie A, ma sta conducendo un mercato da vera big. Il club lariano ha già chiuso per gli acquisti dei due ex Liverpool Alberto Moreno e Pepe Reina, in più si avvicinano anche il campione del mondo Raphael Varane e l'ex portiere dela Roma Pau Lopez. Ma non finisce qui.

Stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Como vuole rinforzare l'attacco con un top: è stato già fatto un primo approccio per Memphis Depay, ma l'ex attaccante dell'Atletico Madrid e ora svincolato non ha aperto per ora al trasferimento. Inoltre il club biancoblu ha avviato la trattativa per Anthony Martial, liberatosi da poco dal Manchester United: la punta francese al momento sta valutando l'offerta.