Como, tegola Diao: confermato l'infortunio e svelati i tempi di recupero

vedi letture

Assane Diao, vera e propria rivelazione del Como lo scorso anno, si ferma. Infortunio, stop e tempi di recupero per la stellina della squadra di Fabregas. Come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, il problema al piede è più grave di quanto inizialmente previsto. L'esito degli esami strumentali fatti dall'attaccante senegalese hanno rilevato la frattura della diafisi del quinto metatarso del piede destro. Il giocatore non verrà operato e si procederà con una terapia conservativa: i tempi di recupero saranno di circa 5 settimane.