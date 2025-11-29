Yildiz firma la rimonta al Cagliari: la Juve di Spalletti ritrova la vittoria in Serie A

Termina sul risultato di 2-1 il match dello Stadium tra Juventus e Cagliari, valido per la tredicesima giornata di Serie A. A sbloccare la partita sono i sardi con il gol di Sebastiano Esposito al minuto 26, poi sale in cattedra Kenan Yildiz che firma la doppietta: pareggio in 60 secondi e poi vantaggio al 46esimo. Ritrova quindi la vittoria in campionato la squadra di Luciano Spalletti - l'ultimo successo risaliva all'esordio del tecnico contro la Cremonese - che però è in apprensione per l'infortunio di Vlahovic.